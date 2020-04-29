Количество заразившихся коронавирусом в Курской области превысило 650 человек

Выявлено ещё 68 новых случаев за последние сутки

Из них под медицинским наблюдением 577 пациентов: 109 – в инфекционной больнице имени Семашко, 20 – в городском клиническом роддоме, 1 - в 6-й горбольнице, ещё 447 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. 9 человек выздоровели, таким образом всего выписано 75 пациентов. Новых смертей нет.





Также на домашнем карантине остаются более тысячи человек, приехавших из-за рубежа и контактировавших с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят карантин почти с 2 тысяч 300 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 195 человек.

Данные курского оперштаба по коронавирусу на сегодня: выявлено ещё 68 новых случаев за последние сутки. Всего заразившихся у нас уже 658.