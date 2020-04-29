  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Количество заразившихся коронавирусом в Курской области превысило 650 человек

Выявлено ещё 68 новых случаев за последние сутки

Читайте также

Данные курского оперштаба по коронавирусу на сегодня: выявлено ещё 68 новых случаев за последние сутки. Всего заразившихся у нас уже 658.

Из них под медицинским наблюдением 577 пациентов: 109 – в инфекционной больнице имени Семашко, 20 – в городском клиническом роддоме, 1 - в 6-й горбольнице, ещё  447 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. 9 человек выздоровели, таким образом всего выписано 75 пациентов. Новых смертей нет. 

Также на домашнем карантине остаются более тысячи человек, приехавших из-за рубежа и контактировавших с подозрительными или заболевшими COVID-19. Снят карантин почти с 2 тысяч 300 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 195 человек.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Коронавирус выявлен в курском Доме ребенка

"Аэрофлот" предлагает ваучеры вместо возврата денег

В Курске могут перенести повышение платы за содержание жилого помещения

В селе под Курском пропал 3-летний ребёнок

Курские школьники и студенты с 6 по 8 мая продолжат учиться дистанционно

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске