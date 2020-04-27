Количество заразившихся коронавирусом в Курской области перевалило за 500

На выходных двое пациентов умерли

Под медицинским наблюдением остаются 473 пациента: 114 – в инфекционной больнице имени Семашко, 8 – в городском клиническом роддоме, 351 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Выздоровели 46 пациентов. Зафиксировано две новые смерти. Всего скончались уже 6 человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.

Также на домашнем карантине под наблюдением медиков остается более тысячи человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин более чем с двух тысяч курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 146 человек.

В Курской области зарегистрировано уже 525 подтвержденных случаев коронавируса, сообщает местный оперштаб. Только 69 за последние сутки. Всего таким образом за выходные прирост больше 150 инфицированных.