  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Количество заразившихся коронавирусом в Курской области перевалило за 500

На выходных двое пациентов умерли

Читайте также

В Курской области зарегистрировано уже 525 подтвержденных случаев коронавируса, сообщает местный оперштаб. Только 69 за последние сутки. Всего таким образом за выходные прирост больше 150 инфицированных. 

Под медицинским наблюдением остаются 473 пациента: 114 – в инфекционной больнице имени Семашко, 8 – в городском клиническом роддоме, 351 – без признаков заболевания на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Выздоровели 46 пациентов. Зафиксировано две новые смерти. Всего скончались уже 6 человек, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 

Также на домашнем карантине под наблюдением медиков остается более тысячи человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин более чем с двух тысяч курян. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находится 146 человек.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

Отели Турции без «шведского стола»

В курском ЮЗГУ печатают респираторы и защитные экраны на 3D-принтере

Отмена режима самоизоляции возможна после 12 мая

Отопительный сезон в Курске завершится не позднее 30 апреля

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске