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Лента новостей / В регионе

Росгвардейцы провели с курянами больше 4 тысяч профилактических бесед

Находясь на маршрутах патрулирования, они информируют курян о необходимости соблюдения профилактических мер

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Росгвардейцы провели с курянами больше 4 тысяч профилактических бесед, сообщил командир батальона отдела вневедомственной охраны по Курску Андрей Пирогов. Находясь на маршрутах патрулирования, они информируют курян о необходимости соблюдения профилактических мер. Мероприятия проводятся не только в Курске, но и во всех населённых пунктах региона. 

Стражи порядка просят курян не выходить из дома без необходимости, минимизировать круг контактов и соблюдать обязательный масочный режим. Росгвардейцы также напоминают об административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.
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