Находясь на маршрутах патрулирования, они информируют курян о необходимости соблюдения профилактических мер

Росгвардейцы провели с курянами больше 4 тысяч профилактических бесед, сообщил командир батальона отдела вневедомственной охраны по Курску Андрей Пирогов. Находясь на маршрутах патрулирования, они информируют курян о необходимости соблюдения профилактических мер. Мероприятия проводятся не только в Курске, но и во всех населённых пунктах региона.





Стражи порядка просят курян не выходить из дома без необходимости, минимизировать круг контактов и соблюдать обязательный масочный режим. Росгвардейцы также напоминают об административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.