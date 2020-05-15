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В Курске на дороге от проспекта Дериглазова в центр появятся две полосы

Изменится организация движения на перекрестке улиц Росинка и Карла Маркса 

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В Курске продолжают наносить дорожную разметку термопластиком. Он появится на 122 городских улицах. Вместе с этим изменится организация движения на перекрестке улиц Росинка и Карла Маркса (поворот на ТК Метро).

Вместо трех полос движения по направлению из центра в микрорайон Северный, сделают две полосы, а к двум полосам по направлению в центр города добавится дополнительная полоса для поворота налево в направлении ТК Метро. В результате вместо одной полосы движения с проспекта Дериглазова в центр появятся две полосы, что позволит разгрузить перекресток в часы пик. 

Соответствующую разметку дорожники нанесут, как только позволит погода.
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