В Курске на дороге от проспекта Дериглазова в центр появятся две полосы

Изменится организация движения на перекрестке улиц Росинка и Карла Маркса

В Курске продолжают наносить дорожную разметку термопластиком. Он появится на 122 городских улицах. Вместе с этим изменится организация движения на перекрестке улиц Росинка и Карла Маркса (поворот на ТК Метро).





Вместо трех полос движения по направлению из центра в микрорайон Северный, сделают две полосы, а к двум полосам по направлению в центр города добавится дополнительная полоса для поворота налево в направлении ТК Метро. В результате вместо одной полосы движения с проспекта Дериглазова в центр появятся две полосы, что позволит разгрузить перекресток в часы пик.





Соответствующую разметку дорожники нанесут, как только позволит погода.