В курском «Авангарде» объяснили, почему клуб перешёл в ПФЛ

Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях

15 мая РФС объявил о досрочном завершении сезонов в ФНЛ и ПФЛ. Курский «Авангард» из Футбольной национальной лиги перешёл в Профессиональную футбольную лигу. Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях, говорят в руководстве сине-белых.





Поскольку у команды нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны, которая пострадала от пандемии, переход в ПФЛ позволит не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю (в отличие от всех соседей по Черноземью), но и продолжить развитие клуба.





Меж тем «Авангард» продолжит поиски инвестора.