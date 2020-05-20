Обнаруженные в Курске старинные погреба признали выявленным объектом культурного наследия

Это те самые погреба на улице Большевиков, недалеко от Михайловского храма

Заводские погреба усадьбы купца Федора Мальцова признали выявленным объектом культурного наследия. Для включения их в реестр проведут историко-культурную экспертизу.





Речь идёт, напомним, о погребах на улице Большевиков в Курске недалеко от Михайловского храма, построенного, предположительно, в середине XVIII века. В апреле наземные постромки снесли, а под ними и обнаружили старинные погреба. На этом месте планировали разбить сквер, но все работы приостановили.





Как отметили в управлении Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия, обнаруженные в усадьбе купца Федора Мальцова погреба уникальные, с подвалами и вентиляцией.