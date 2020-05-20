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Обнаруженные в Курске старинные погреба признали выявленным объектом культурного наследия

Это те самые погреба на улице Большевиков, недалеко от Михайловского храма

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Заводские погреба усадьбы купца Федора Мальцова признали выявленным объектом культурного наследия. Для включения их в реестр проведут историко-культурную экспертизу.

Речь идёт, напомним, о погребах на улице Большевиков в Курске недалеко от Михайловского храма, построенного, предположительно, в середине XVIII века. В апреле наземные постромки снесли, а под ними и обнаружили старинные погреба. На этом месте планировали разбить сквер, но все работы приостановили. 

Как отметили в управлении Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия, обнаруженные в усадьбе купца Федора Мальцова погреба уникальные, с подвалами и вентиляцией.
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