Сегодня пройдёт Всероссийский последний звонок онлайн

Начало — в 10 утра по Москве

Всероссийский последний звонок пройдёт сегодня онлайн. Начало — в 10:00 по московскому времени. Выпускников будут поздравлять блогеры, артисты и выдающиеся педагоги. Мероприятие будет транслироваться на страничке Минпросвещения России в соцсети "ВКонтакте".

Во многих курских школах участия в этой интернет-акции не планировалось, а занятия с выпускниками, хоть и удаленно, продолжатся до начала июня. Однако региональный комитет образования всё же выпустил инструкцию по проведению дистанционных последних звонков и выпускных. Мероприятия предлагается провести в Zoom, а также обьединить последний звонок и выпускной вечер для выпускников 11-х классов.