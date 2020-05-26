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В Курской области построят три животноводческих комплекса

Объём инвестиций  составит более 12 млрд рублей

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В Курской области построят три животноводческих комплекса. Объём инвестиций  составит более 12 млрд рублей. Проектирование объектов уже подходит к завершению, участки строительства подключают к инженерным сетям. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Агропромкомплектация» Сергей Новиков на видеосовещании с губернатором. Компания планирует реализовать в регионе инвестпроекты по строительству животноводческих комплексов в Железногорском и Дмитриевском районах. 

Реализация проектов потребует и строительства новых автодорог общей протяженностью более 8 км. Подъезд к животноводческим комплексам обеспечит региональная администрация. 

Ранее компания построила в Курской области свиноводческие комплексы и комбикормовый завод производительностью около 218,5 тыс. тонн комбикорма в год и мощностями для хранения компонентов до 150 тыс. тонн. В прошлом году в эксплуатацию ввели животноводческий комплекс молочного направления на 6 тыс. голов крупного рогатого скота с пунктом по приемке и первичной переработке молока в Железногорском районе.
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