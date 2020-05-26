Количество выздоровевших от коронавируса за день курян впервые превысило количество заболевших

67 новых случаев коронавируса зафиксировано, выписано 107 пациентов

67 новых случаев коронавируса зафиксировано за день в Курской области. Всего на сегодня 2 648 заразившихся. Количество выздоровевших за день пациентов впервые превысило количество заболевших -107. Всего выписано 1020 человек.





Под медицинским наблюдением остаются 1619 курян: 113 – в инфекционной больнице имени Семашко, 58 – в городском роддоме, 95 – в 6-й горбольнице. 1353 человека лечатся дома, под наблюдением медиков.





К сожалению, ещё одна пациентка умерла от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Ей был 61 год. Таким образом всего с начала эпидемии скончались 9 человек.





На домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 958 человек. Снят карантин с 4 756 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 174 человека.





Всего на сегодня проведено 48 264 тестов на COVID-19, в том числе за минувший день обследовано 1333 человека.