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Мальчик из курского села позвонил по номеру «112» больше 60 раз и парализовал работу диспетчеров

Количество ложных звонков от детей традиционно увеличивается во время каникул

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10-летний мальчик из Глушковского района позвонил по номеру «112» больше 60 раз и парализовал работу диспетчеров. Теперь маленьким хулиганом займутся сотрудники районной администрации и полиции. 

Всего за минувший день на номер «Службы спасения» поступило 107 звонков категории «детская шалость». Количество ложных звонков от детей традиционно увеличивается во время каникул, отмечает старший диспетчер Центра обработки вызовов Елена Фоменко. Они остаются дома одни, многим дают телефоны. Часто звонки не удается отследить, так как дети звонят с телефона без сим-карты.

Ежедневно диспетчеры принимают порядка 3 тысяч сообщений, из них около 60 % – ложные, справочные и детская шалость.
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