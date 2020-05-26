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Лента новостей / В регионе

На поддержку потерявших работу курян выделят 40 миллионов рублей

Речь идёт о региональной выплате потерявшим работу из-за эпидемии, которую курские власти анонсировали ранее

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На поддержку потерявших работу курян выделят 40 миллионов рублей. Деньги выделят из резервного фонда. Об этом губернатор говорил на онлайн-встрече с местными предпринимателями. Напомним, по официальным данным уровень безработицы в Курской области во время режима повышенной готовности увеличился в 2,7 раза. 

Речь идёт о региональной выплате потерявшим работу из-за эпидемии, которую курские власти анонсировали ранее. Окончательную сумму всё ещё не определи, но решено, что пособие будут выплачивать с 1 июня по 31 августа включительно. Как отметил Роман Старовойт, по прогнозам, получателями этой выплаты могут стать 2550 безработных курян.
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