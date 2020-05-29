Во время режима повышенной готовности существенно снизился пассажиропоток

Курским перевозчикам снизили ставки транспортного налога на 30%. На решение депутатов облдумы повлияло снижение пассажиропотока. Из-за введения режима повышенной готовности по маршрутам регулярных перевозок Курской области он снизился в апреле не менее чем на 70%, а в мае – на 60%.





В итоге местные законотворцы решили поддержать предпринимателей и организации, занимающиеся автобусными перевозками пассажиров, и освободили их от уплаты 30% от установленной ставки транспортного налога. Для этого они внесли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», который ранее внес губернатор.