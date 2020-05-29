  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курским перевозчикам снизили ставки транспортного налога

Во время режима повышенной готовности существенно снизился пассажиропоток

Читайте также

Курским перевозчикам снизили ставки транспортного налога на 30%. На решение депутатов облдумы повлияло снижение пассажиропотока. Из-за введения режима повышенной готовности по маршрутам регулярных перевозок Курской области он  снизился в апреле не менее чем на 70%, а в мае – на 60%. 

В итоге местные законотворцы решили поддержать предпринимателей и организации, занимающиеся автобусными перевозками пассажиров, и освободили их от уплаты 30% от установленной ставки транспортного налога.  Для этого они внесли изменения в региональный закон «О транспортном налоге», который ранее внес губернатор.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске умер врач из железнодорожной больницы

Правительство включило СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

В Курской области запустили производство одноразовых медицинских масок

Курские врачи пришили трактористу оторванную руку

Под Курском сгорели 3 сарая, 2 гаража и баня

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске