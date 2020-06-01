Следком начал проверку курской областной больницы

Ранее доктора обратились в Генпрокурору, к руководителю Следственного комитета России и к министру здравоохранения

Заражениями медиков курской областной больницы и отсутствием у них средств защиты заинтересовался Следственный комитет. Ранее доктора обратились в Генпрокурору, к руководителю Следственного комитета России и к министру здравоохранения. Однако поводом для проверки больницы курским Следкомом стали не эти письма, а публикации в СМИ и соцсетях и комментарии к ним. По крайней мере так говорится в официальном заявлении ведомства.





Помимо возможных нарушений санитарно-эпидемиологических правил следователи проверят также факты нарушения отчетности по заболевшим коронавирусом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на прошлой неделе Роман Старовойт посетил учреждение и заявил, что медработники обеспечены всеми необходимыми СИЗ.