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Следком начал проверку курской областной больницы

Ранее доктора обратились в Генпрокурору, к руководителю Следственного комитета России и к министру здравоохранения

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Заражениями медиков курской областной больницы и отсутствием у них средств защиты заинтересовался Следственный комитет. Ранее доктора обратились в Генпрокурору, к руководителю Следственного комитета России и к министру здравоохранения. Однако поводом для проверки больницы курским Следкомом стали не эти письма, а публикации в СМИ и соцсетях и комментарии к ним. По крайней мере так говорится в официальном заявлении ведомства. 

Помимо возможных нарушений санитарно-эпидемиологических правил следователи проверят также факты нарушения отчетности по заболевшим  коронавирусом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на прошлой неделе Роман Старовойт посетил учреждение и заявил, что медработники обеспечены всеми необходимыми СИЗ.
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