Курский Следком начал проверки по фактам невыплаты медикам компенсационных выплат

Следователи заинтересовались областной и хомутовской больницами

Сеймский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления Следственного комитета начал доследственную проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом. Речь идёт о сотрудниках нейрохирургического отделения областной клинической больницы.





Кроме того, Рыльский межрайонный следственный отдел проверит информацию о невыплате медикам хомутовской райбольницы стимулирующих выплат за помощь пациентам с коронавирусом в апреле.





Следователи намерены оценить доводы о неполучении доплат в полном объеме и порядке их начисления.





Также в ходе проверки следствие примет исчерпывающие меры по погашению задолженности, пояснили в Следкоме.





По результатам проверки будет принято процессуальное решение.