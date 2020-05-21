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Лента новостей / В регионе

Курский Следком начал проверки по фактам невыплаты медикам компенсационных выплат

Следователи заинтересовались областной и хомутовской больницами 

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Сеймский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления Следственного комитета начал доследственную проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом. Речь идёт о сотрудниках нейрохирургического отделения областной клинической больницы. 

Кроме того, Рыльский межрайонный следственный отдел проверит информацию о невыплате медикам хомутовской райбольницы стимулирующих выплат за помощь пациентам с коронавирусом в апреле. 

Следователи намерены оценить доводы о неполучении доплат в полном объеме и порядке их начисления.

Также в ходе проверки следствие примет исчерпывающие меры по погашению задолженности, пояснили в Следкоме. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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