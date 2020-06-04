Завтра по Курску проедет экотакси

Принимать будут чистое, сухое, сжатое и рассортированное вторсырье

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В честь этого в Курске пройдет необычная акция по сбору вторсырья - по городу проедет экотакси. Принимать будут чистое, сухое, сжатое и рассортированное по РАЗНЫМ мешкам вторсырье. Экотакси объедет несколько точек, в каждой задержится по 20-30 минут.





Что можно сдать:





- макулатура (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок, пружин, наклеек и пленок;

- алюминиевые и жестяные банки;

- цветной и белый пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры;

- твердый бытовой пластик;

- бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты;

- фляги, контейнеры, стрейч – пленка;

- бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики и т.д;

- стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит;

- батарейки;

- крышечки.





Где и когда проелет экотакси:





-15.30 -15.50 - пл. Рокоссовского, напротив областного Дворца Молодежи (Белгородская ул., 14Б)

-16.00 - 16.20 - у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)

-16.30 - 17.00 – пр-т В. Клыкова, парковка ТЦ" Компас" (ул. Бойцов 9-й Дивизии, 194)

-17.10 - 17.40 - парковка справа от ТЦ "Европа" на пр-те Дружбы

-18.00 - 18.30 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка")

-18.50 - 19.10 - ул. Союзная (парковка между гипермаркетом "Европа" и сквером Героев 16-й воздушной армии, ул. 1-я Вишнёвая, 17).





Сбор пройдёт в рамках проекта «Экодвор».