Современные тренды и новые открытия в мире загородной недвижимости
Самым современным трендом стала смена географических направлений.
Самым современным трендом сейчас стала смена географических направлений: большинство покупателей обратили свои взоры в сторону Севера Подмосковья и в близлежащих областях по Ленинградскому шоссе – уж много преимуществ у этого направления. И еще один тренд в сегменте элитного жилья: за минувший год доля ипотечников здесь, значительно увеличившись, приблизилась к 60 процентам от всех сделок, пишет «Эксперт».
Итак, нынешний покупатель загородной недвижимости обращает свое внимание уже, прежде всего, не на количество «квадратов», а на удобство и правильно спланированное пространство.
И какие элитные коттеджные поселки на сегодняшний день интересуют покупателя в наибольшей степени?
Направление по Новой Риге уже можно исключать сразу по причине плохо развитой инфраструктуры и транспортной доступности. Более привлекательным теперь кажется Север Подмосковья и Ленинградское шоссе по М-11.
Рассмотрим три варианта из самых привлекательных.
И начнем с того, который вряд ли подойдет для любителей спокойствия и тишины, хоть и место красивое. Коттеджный поселок «Конаково Ривер Клаб», где уж точно будет весело и разнообразно, потому что его территория объединена с территорией одноименного event-отеля.
Поселок «Завидово Гольф» в престижном районе курорта «Завидово». В часе езды от Москвы процветает активный отдых и хватит комфорта для тех, кто много времени посвящает бизнесу и после душного офиса в столице мечтает окунуться в уют премиум-класса.
Историческое место «Екатериновка». Этот коттеджный поселок расположен в Тверской области в полутора часах езды от Москвы. С трех сторон - Волга, а, следовательно, свои причалы, на которых можно пришвартовать свои катера и яхты. Отличный вариант для семей с детьми.
Кстати, информация для тех, кто задумывается, к какому из коттеджных поселков стоит присмотреться получше: При выборе местности стоит учитывать, что за последние четыре года стоимость небольших участков площадью по 10-12 соток в «Завидово Гольф» не изменилась, а вот в «Екатериновке» выросла более, чем в два раза.
И напоследок о некоторых преимуществах описанного направления. И они следующие: экологически чистая зона, наличие высокоскоростного интернета (что теперь играет практически определяющую роль, ведь многие в условиях тотального карантина из-за коронавируса начали работать в удаленном режиме), а также, как уже отмечалось выше, река Волга.