С 17 по 30 июня «Квадра» проведет гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района

Часть Курска на две недели останется без горячей воды. Речь идет о Северо-Западном и Юго-Западном районах.





Как сообщили в курском филиале ПАО «Квадра», с 17 по 30 июня теплоэнергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района.





На время опрессовки горячую воду отключат по улицам Карла Маркса (от Московской пл. до пр-та Победы), Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет Октября (от ул. Суворовская до ТЭЦ СЗР), а также по пр-ту Победы.





Уточнить вопросы проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.