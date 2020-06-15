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Часть Курска на две недели останется без горячей воды

С 17 по 30 июня «Квадра» проведет гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района

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Часть Курска на две недели останется без горячей воды. Речь идет о Северо-Западном и Юго-Западном районах. 

Как сообщили в курском филиале ПАО «Квадра», с 17 по 30 июня теплоэнергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района. 

На время опрессовки горячую воду отключат по улицам Карла Маркса (от Московской пл. до пр-та Победы), Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет Октября (от ул. Суворовская до ТЭЦ СЗР), а также по пр-ту Победы.

Уточнить вопросы проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.
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