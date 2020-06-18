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Лента новостей / В регионе

Антимонопольщики нашли нарушения при формировании тарифов на вывоз мусора в Курской области

До 1 августа их должны пересмотреть 

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Федеральная антимонопольная служба  нашла нарушения при формировании тарифов на вывоз мусора в Курской области. Нынешние тарифы для региональных операторов утверждал областной комитет по тарифам и ценам на 2019-2021 годы. Операторов у нас всего два - «Экопол» и  «Спецавтобаза по уборке Курска». Как выяснила ФАС, комитет включил в тарифы лишние расходы, например, амортизационные отчисления и расходы на лизинговые платежи. 
Антимонопольщики обязали комитет исправить эти нарушения и пересмотреть тарифы до 1 августа.
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