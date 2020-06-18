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Курская область. Железногорец перевел аферистам почти 100 тысяч за несуществующий трактор

Объявление он нашел в интернете 

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33-летний житель Железногорска стал очередной жертвой мошенников. Мужчина нашел в Интернете объявление о продаже мини-трактора и его комплектующих. Созвонившись с продавцом, договорился о покупке. Собеседник убедил железногорца перевести 99 тысяч рублей задатка через терминал оплаты. После того, как мужчина перевел деньги,  номер телефона «продавца» стал недоступным, а объявление о продаже трактора из сети исчезло.

Возбуждено уголовное дело, мошенникам, если их найдут, грозит до 5 лет лишения свободы.
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