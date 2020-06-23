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Курская область. Железногорец выращивал в теплице коноплю

28 кустов у него изъяли полицейские

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В Железногорске в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» полицейские обнаружили на приусадебном участке 40-летнего местного жителя 28 кустов конопли. Растения изъяли, экспертиза подтвердила, что это наркотик. 

Железногорец выращивал его у себя в теплице и изготавливал из него марихуану, ее полицейские тоже нашли - в доме. Как мужчина пытался заверить стражей закона - для личного использования.

 Однако от уголовных дел эти объяснения его не спасли - их возбуждено сразу несколько: за незаконную культивацию наркосодержащей культуры и хранение наркотических средств.
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