Курская область. Железногорец выращивал в теплице коноплю

28 кустов у него изъяли полицейские

В Железногорске в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак» полицейские обнаружили на приусадебном участке 40-летнего местного жителя 28 кустов конопли. Растения изъяли, экспертиза подтвердила, что это наркотик.





Железногорец выращивал его у себя в теплице и изготавливал из него марихуану, ее полицейские тоже нашли - в доме. Как мужчина пытался заверить стражей закона - для личного использования.





Однако от уголовных дел эти объяснения его не спасли - их возбуждено сразу несколько: за незаконную культивацию наркосодержащей культуры и хранение наркотических средств.