  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская пенсионерка «подарила» мошенникам почти полтора миллиона рублей

Она не только перевела аферистам свои сбережения, но и взяла кредит

Читайте также

Жительница Курска стала очередной жертвой мошенников и лишилась крупной суммы, сопоставимой со стоимостью однокомнатной квартиры или новой иномарки. 

Преступники действовали по проверенной схеме - позвонили якобы «из банка». Обратились к женщине по имени отчеству и сообщили, что с её счёта кто-то пытается списать средства. Вежливые сотрудники банка предложили спасти деньги  и для этого потребовали чётко выполнять их инструкции. 

Пенсионерка сразу же отправилась к банкомату, чтобы перевести сбережения на несколько безопасных счетов. Там курянка совершила 3 транзакции по 350 тысяч рублей на указанные чужие счета. 

Но этого преступникам показалось мало. Они вынудили женщину взять кредит и эти деньги также «спасти» на безопасном счёте. 

В результате мошенники получили 1 миллион 355 тысяч рублей. В полиции пенсионерка рассказала, что собиралась потратить эти деньги на обучение своего сына и решение квартирного вопроса. Она призналась, что слышала из СМИ о том, как действуют мошенники, но почему-то поверила незнакомцам. 

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют,  кому принадлежат счета, на которые ушли деньги. Пока удалось выяснить, что злоумышленники действовали из удалённого региона страны.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские полицейские и чиновник «заработали» 30 миллионов рублей на нелегальных мигрантах

Курская область. Железногорец выращивал в теплице коноплю

Куряне почтили память погибших героев

15-летний мопедист попал на больничную койку после поездки по Курску

Газификацию Курской области планируется завершить до 2025 года

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске