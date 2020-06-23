Курская пенсионерка «подарила» мошенникам почти полтора миллиона рублей

Она не только перевела аферистам свои сбережения, но и взяла кредит

Жительница Курска стала очередной жертвой мошенников и лишилась крупной суммы, сопоставимой со стоимостью однокомнатной квартиры или новой иномарки.





Преступники действовали по проверенной схеме - позвонили якобы «из банка». Обратились к женщине по имени отчеству и сообщили, что с её счёта кто-то пытается списать средства. Вежливые сотрудники банка предложили спасти деньги и для этого потребовали чётко выполнять их инструкции.





Пенсионерка сразу же отправилась к банкомату, чтобы перевести сбережения на несколько безопасных счетов. Там курянка совершила 3 транзакции по 350 тысяч рублей на указанные чужие счета.





Но этого преступникам показалось мало. Они вынудили женщину взять кредит и эти деньги также «спасти» на безопасном счёте.





В результате мошенники получили 1 миллион 355 тысяч рублей. В полиции пенсионерка рассказала, что собиралась потратить эти деньги на обучение своего сына и решение квартирного вопроса. Она призналась, что слышала из СМИ о том, как действуют мошенники, но почему-то поверила незнакомцам.





Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, кому принадлежат счета, на которые ушли деньги. Пока удалось выяснить, что злоумышленники действовали из удалённого региона страны.