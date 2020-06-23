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В четверг часть Сеймского округа Курска останется без холодной воды

Воды не будет с 9 утра до 5 вечера

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В четверг, 25 июня часть Сеймского округа Курска останется без холодной воды. Причина - неотложные ремонтно-профилактические работы. 

Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на ул. Энгельса с прилегающими по обе стороны улицами, ул. 3 – я Песковская, Шоссейные переулки, ул. Литовскую (от ул. Бочарова до ул. Энгельса) с прилегающими, Малиновые переулки и 2-ой Литовский переулок. 

Курян просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации -  произвести ремонт водопроводных сетей.

Справки по телефону 70-06-14.
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