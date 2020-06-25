  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курском «Авангарде» новый врач - чемпион по бодибилдингу

Он Абсолютный Чемпион Курской области по бодибилдингу и мастер спорта по жиму лежа

Читайте также

В курском «Авангарде» новый врач - Роман Ананьев. Он Абсолютный Чемпион Курской области по бодибилдингу и мастер спорта по жиму лежа. Сам доктор-спортсмен родом из Подмосковья, но учился в курском медуниверситете по специальности «врач ЛФК и спортивной медицины». 

По словам Романа Ананьева, у него много опыта в этой сфере, поэтому в «Авангарде» он будет делать то, что знает и умеет. 

Среди любимых фильмов врача-культуриста значится «Терминатор», а среди любимой еды - колбаса, рассказали в пресс-службе «сине-белых».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт: «Мы не скрываем статистику смертности от коронавируса в Курской области»

На курских улицах готовятся к укладке верхнего слоя асфальта

Игроки курского «Авангарда» сдали тесты на коронавирус

Очередной мор пчел зафиксирован в Курской области

Курский губернатор проверил, как на избирательных участках соблюдаются санитарные требования

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске