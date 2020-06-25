В курском «Авангарде» новый врач - чемпион по бодибилдингу

Он Абсолютный Чемпион Курской области по бодибилдингу и мастер спорта по жиму лежа

В курском «Авангарде» новый врач - Роман Ананьев. Он Абсолютный Чемпион Курской области по бодибилдингу и мастер спорта по жиму лежа. Сам доктор-спортсмен родом из Подмосковья, но учился в курском медуниверситете по специальности «врач ЛФК и спортивной медицины».





По словам Романа Ананьева, у него много опыта в этой сфере, поэтому в «Авангарде» он будет делать то, что знает и умеет.





Среди любимых фильмов врача-культуриста значится «Терминатор», а среди любимой еды - колбаса, рассказали в пресс-службе «сине-белых».