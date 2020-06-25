На сей раз насекомые погибли в Суджанском районе

Очередной мор пчел зафиксирован в Курской области. На сей раз насекомые погибли в Суджанском районе. Информация об этом поступила в региональный комитет АПК 23 июня. Среди пострадавших пасек много кочевых, которые располагались на территории, граничащей с посевами рапса. По предварительным данным, пострадало порядка 500 пчелосемей: часть погибли полностью, в некоторых случаях произошел небольшой подмор рабочей пчелы.





Сейчас причины гибели пчел выясняют ветеринары - материалы направлены на лабораторную экспертизу. При первичном осмотре пострадавших пасек визуально отмечена химическая интоксикация пчелы, сопровождавшаяся характерными признаками.





Пчеловоды винят местных аграриев. По их мнению, они проводили обработку ярового рапса. Руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий в свою очередь говорят, что работу проводили ночью с соблюдением требований СанПиНа препаратами 3 класса опасности для человека и пчел. Сообщения о предстоящей обработке размещали в СМИ и на сайте комитета АПК, уведомили пчеловодов, которые установили свои пасеки с разрешения собственника земли.





К урегулированию конфликта приступят после получения результатов лабораторных испытаний. Ситуация в отрасли пчеловодства (в том числе и частные случаи гибели пчел) находится на контроле у замгубернатора Сергея Стародубцева и регионального комитета АПК, отметили в областной администрации.