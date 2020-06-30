В Курске для лечения коронавируса впервые применили антиковидную плазму крови

Сегодня ее получили первые два пациента в инфекционной больнице им. Семашко

В Курской области заготовлена антиковидная плазма крови. В результате исследования, проведенного Курской областной клинической станцией переливания крови, у 10% здоровых доноров выявили антитела к коронавирусу. Служба крови уже заготовила антиковидную патогенредуцированную плазму от 17 доноров. Сегодня ее получили первые два пациента в инфекционной больнице им. Семашко. Одна из таких пациентов - женщина, находящаяся в тяжелом состоянии на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Ей ввели две дозы, рассказал Андрей Белостоцкий.





Многие куряне, выздоровевшие от ковид, проявляют гражданскую активность и предлагают свою кровь для помощи больным. Но, как сообщил главный врач станции переливания крови Алексей Ковалев, перенесшие ковидную пневмонию донорами не смогут стать в течение полугода.





«Мы принимаем только здоровых доноров, – подчеркнул Алексей Ковалев. – Среди них выявляются и люди, которые могли быть бессимптомными носителями инфекции, но у них также вырабатываются антитела к коронавирусу. Уже заготовили 17 доз антиковидной плазмы. Будем направлять их в стационары по запросу учреждений».





Отмечается, что стать донором плазмы могут здоровые люди без признаков ОРВИ, находившиеся в контакте с больными COVID-19 донорами стать не могут.