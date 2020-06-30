  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске для лечения коронавируса впервые применили антиковидную плазму крови

Сегодня ее получили первые два пациента в инфекционной больнице им. Семашко

Читайте также

В Курской области заготовлена антиковидная плазма крови. В результате исследования, проведенного Курской областной клинической станцией переливания крови, у 10% здоровых доноров выявили антитела к коронавирусу. Служба крови уже заготовила антиковидную патогенредуцированную плазму от 17 доноров. Сегодня ее получили первые два пациента в инфекционной больнице им. Семашко. Одна из таких пациентов - женщина, находящаяся в тяжелом состоянии на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Ей ввели две дозы, рассказал Андрей Белостоцкий.

Многие куряне, выздоровевшие от ковид, проявляют гражданскую активность и предлагают свою кровь для помощи больным. Но, как сообщил главный врач станции переливания крови Алексей Ковалев, перенесшие ковидную пневмонию донорами не смогут стать в течение полугода.

«Мы принимаем только здоровых доноров, – подчеркнул Алексей Ковалев. – Среди них выявляются и люди, которые могли быть бессимптомными носителями инфекции, но у них также вырабатываются антитела к коронавирусу. Уже заготовили 17 доз антиковидной плазмы. Будем направлять их в стационары по запросу учреждений». 

Отмечается, что стать донором плазмы могут здоровые люди без признаков ОРВИ, находившиеся в контакте с больными COVID-19 донорами стать не могут.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян снова предупреждают о грозах

Более чем у 20% курян нашли антитела к коронавирусу

Заборы и траншеи продолжают портить пляжный отдых курянам

Курянам предлагают жаловаться на поборы в школах и детсадах на прямую линию комитета образования

На курской трассе дорогу не поделили два грузовика

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске