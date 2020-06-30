За время пандемии безработных курян стало почти в 3,5 раза больше

Курскстат привел статистику по безработице в регионе за май

Курскстат привел свежую статистику по безработице в регионе. За время пандемии количество безработных курян стало почти в 3,5 раза больше: около 4 тысяч человек в марте (что соответствует уровню безработицы в семь десятых процента) и почти 13 тысяч человек в мае (это без малого 2,5%).





Данных за июнь пока нет. На начало года уровень официальной безработицы в Курской области составлял шесть десятых процента.





Всего данным Минтруда на середину июня, официально зарегистрированных безработных в России почти 2,5 миллиона человек.