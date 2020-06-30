Заборы и траншеи продолжают портить пляжный отдых курянам

​ В Курской области продолжает нарушаться законодательство, согласно которым доступ к водным объектам должен быть беспрепятственным

В Курской области продолжает нарушаться законодательство, согласно которым доступ к водным объектам должен быть беспрепятственным. Особенно сильно данное обстоятельство возмущает курян в ходе купального сезона. Люди вынуждены обходить заборы и траншеи, чтобы добраться на пляж.





« ТАКТ » рассказывает о нарушениях законодательства, которое гласит, что доступ к водным объектам должен быть беспрепятственным. Игнорируя водный кодекс, на прибрежной территории возводят заборы и роют траншеи. С началом купального сезона 2020 года ситуация в лучшую сторону не изменилась. Своеволием владельцев коттеджей, которые, по сути, устраивают самозахват прибрежной территории, куряне возмущены. Хутор Зубков, река Сейм. На протяжении нескольких лет телеканал





- Давно вопрос оговаривался, что на определенном расстоянии с водными объектами нельзя вести строительство, ничего нельзя там делать. Это противозаконно. Я с вами согласен - нельзя допускать этого бардака.

- Конечно, они неправильно поступают, потому что это территория общественная. Вот у меня двое детей, они хотят купаться, а общественных мест у нас, к сожалению, очень мало. Это большая несправедливость.





Руководитель областного комитета экологической безопасности и природопользования информирует – охранную зону в районе хутора Зубков никто не отменял.





Константин Поляков, председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования:

«Охранная зона на самом деле есть. Береговая зона у реки Сейм 20-25 метров, то есть 25 метров должно быть свободного доступа. Если имеется ограничение доступа, то, в связи с тем, что река Сейм подлежит федеральному надзору, необходимо обратиться в Росприроднадзор, для того, чтобы сотрудники выехали, зафиксировали данный факт и выдали предписание собственникам земельных участков обеспечить свободный доступ. Но в связи с тем, что вы мне сказали эту информацию, сегодня мы подготовим письмо в Росприроднадзор».





В комитете также отмечают, что на жалобы курян реагируют. В скором времени обещают привлечь ряд нарушителей законодательства к ответственности.





Константин Поляков, председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования:

«С начала весеннего периода нашими инспекторами проводятся рейдовые мероприятия по вопросу ограничения доступа к водным объектам. Тем, водным объектам, которые подлежат региональному надзору. На данный момент мы заканчиваем рейдовое мероприятие по реке Тускарь. В городской черте, в районе Боевой дачи. Там достаточно много нарушений выявлено, много будет предписаний».





Напомним, что в конце прошлого года информацией о незаконном строительстве коттеджей, эллингов и причалов на берегах рек и водоемов заинтересовался губернатор области. Поручил провести аудит построек, в том числе с применением квадрокоптеров. В пресс-службе администрации Курской области проинформировали, что результаты этой проверки будут обсуждаться ориентировочно в июле.