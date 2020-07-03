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В Курске решили развивать сапсёрфинг

Региональная федерация сёрфинга получила на это президентский грант - почти полмиллиона рублей

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В Курске решили развивать сапсёрфинг. Региональная федерация сёрфинга получила на это президентский грант - почти полмиллиона рублей. Это новый для нашей страны вид спорта, в Соловьином крае он появился всего два года назад, но уже стал одним из популярных водных развлечений.

В сапсёрфинге используется сапборд: он длиннее и шире доски для сёрфинга и дополнительно комплектуется специальным веслом, которое помогает осуществлять управление. Сапборд применяют не только в плавании, но и для спортивных занятий: это и кардио-, и силовые тренировки одновременно.

Полученный грант направят на закупку инвентаря и спасательных жилетов. В планах также приобрести небольшое помещение для хранения инвентаря. В будущем организуют секции для занятий. 

«Научим управлять доской как взрослых курян, так и детей», – рассказал президент Федерации сёрфинга в Курской области Антон Салов.

Еженедельно по субботам организаторы набирают группы для сплава по реке Тускарь по маршруту «Боева дача - Щетинка - Боева дача».
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