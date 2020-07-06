В Курске продлят два автобусных маршрута, идущие по проспекту Дериглазова

Теперь маршрутки будут заезжать на местный рынок

В Курске с 15 июля продлят автобусные маршруты №35 «пр-т им. А.Дериглазова - ул.Карла Маркса – ул.Запольная – пр-т В.Клыкова – ул.Заводская – ул.Малышева (к/т «Ассоль»)» от остановки УТК «Рынок на пр-те А. Дериглазова» до остановки «с/о Фестивальное» и №61 «ул.1-я Степная - пр-т им.А. Дериглазова».





Как пояснили в мэрии, движение будет организовано по проспекту Дериглазова с заездом на остановку «УТК «Рынок на Дериглазова» в прямом и обратном направлениях.





Также изменится схема движения маршрута № 283 «ул.Пирогова - ТЦ «МЕТРО». Он тоже будет двигаться по проспекту Дериглазова до остановки «с/о Фестивальное» с заездом на рынок в прямом и обратном направлениях вместо ТК «МЕТРО». Там, как отмечается, складывается низкий пассажиропоток.





В общей сложности на линии будут работать 17 автобусов с интервалом движения 10-15 минут.