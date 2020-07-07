  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Старовойт о ЕГЭ в Курской области: «У ребят, по сути, судьба решается, и наша задача - поддержать их»

Губернатор посетил в качестве общественного наблюдателя пункт сдачи экзамена в 44-ой гимназии Курска
Старовойт о ЕГЭ в Курской области: «У ребят, по сути, судьба решается, и наша задача - поддержать их»

Читайте также

Для выпускников сдача Единого Государственного экзамена в этом году будет особо сложной. Уже третьего июля школьники по всей стране проверили уровень своих знаний в информатике, литературе и географии. Самый многочисленный экзамен, русский язык, был предварительно разделен на два дня - шестое и седьмое июля. Несмотря на то, что в связи с эпидемией коронавируса получение аттестата в этом году не зависит от успешности сдачи ЕГЭ, для большинства обучающихся эти результаты очень важны. От количества баллов напрямую зависит вероятность удачного поступления в высшее учебное заведение.

У многих выпускников стресс, вызванный экзаменами, появился еще до их начала. Дело в том, что из-за введения самоизоляции долгое время дата и форма получения аттестатов, способ сдачи ЕГЭ и остальные аналогичные вопросы не конкретизировались. В итоге, проведение экзаменов было осложнено особыми мерами безопасности и ограничениями, вызванными эпидемией. Роман Старовойт, посетивший первый день экзамена по русскому языку в качестве общественного наблюдателя в 44-ой гимназии Курска, сообщил, что условия из-за летней жары сейчас тяжёлые как для выпускников, так и для преподавателей. На оперативном совещании, обращаясь к заместителю губернатора Александру Чуркину, Роман Владимирович заявил о необходимости обеспечения в достаточном количестве водой, медикаментами всех пунктов приёма экзаменов в области: «У ребят, по сути, судьба решается, и наша задача - поддержать их».

Несмотря на то, что в каждом пункте приёма находится медицинский работник, перед экзаменом измеряется температура выпускников, всем преподавателям выдают защитные маски и перчатки, по словам замгубернатора Александра Чуркина, первые экзамены прошли без технологических сбоев, но двое обучающихся экзамен завершили досрочно из-за плохого самочувствия. Такие случаи бывали и раньше, однако это далеко не норма. 
Лариса Михренина, организатор вне аудитории в пункте приёма экзаменов в Октябрьском р-не рассказала: «Детям было гораздо сложнее, чем нам. Организаторы ко всему привыкли, а обучающиеся несколько часов подряд сидели на одном месте в аудитории в строгой школьной форме. Из-за жары многим становилось плохо, но все же справились». 

Конечно, самоизоляция, досрочное завершение учебного года, неясности перед экзаменами сильно усложнили итак непростую сдачу экзаменов в этом году, однако делается всё возможное , чтобы облегчить работу школьников, помочь выпускникам побороть стресс и получить баллы, которые они заслуживают.




ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Аномальная жара ненадолго покинет Курскую область

Курские зоозащитники на президентский грант обустроят стационар для животных

После ремонта дороги куряне не могут выехать из своих дворов

Курянам запретили пользоваться газовыми приборами в среду

В соцсетях сообщают о смерти от коронавируса фельдшера скорой помощи в Курске

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске