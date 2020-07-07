Старовойт о ЕГЭ в Курской области: «У ребят, по сути, судьба решается, и наша задача - поддержать их»

Губернатор посетил в качестве общественного наблюдателя пункт сдачи экзамена в 44-ой гимназии Курска

Для выпускников сдача Единого Государственного экзамена в этом году будет особо сложной. Уже третьего июля школьники по всей стране проверили уровень своих знаний в информатике, литературе и географии. Самый многочисленный экзамен, русский язык, был предварительно разделен на два дня - шестое и седьмое июля. Несмотря на то, что в связи с эпидемией коронавируса получение аттестата в этом году не зависит от успешности сдачи ЕГЭ, для большинства обучающихся эти результаты очень важны. От количества баллов напрямую зависит вероятность удачного поступления в высшее учебное заведение.У многих выпускников стресс, вызванный экзаменами, появился еще до их начала. Дело в том, что из-за введения самоизоляции долгое время дата и форма получения аттестатов, способ сдачи ЕГЭ и остальные аналогичные вопросы не конкретизировались. В итоге, проведение экзаменов было осложнено особыми мерами безопасности и ограничениями, вызванными эпидемией. Роман Старовойт, посетивший первый день экзамена по русскому языку в качестве общественного наблюдателя в 44-ой гимназии Курска, сообщил, что условия из-за летней жары сейчас тяжёлые как для выпускников, так и для преподавателей. На оперативном совещании, обращаясь к заместителю губернатора Александру Чуркину, Роман Владимирович заявил о необходимости обеспечения в достаточном количестве водой, медикаментами всех пунктов приёма экзаменов в области: «У ребят, по сути, судьба решается, и наша задача - поддержать их».Несмотря на то, что в каждом пункте приёма находится медицинский работник, перед экзаменом измеряется температура выпускников, всем преподавателям выдают защитные маски и перчатки, по словам замгубернатора Александра Чуркина, первые экзамены прошли без технологических сбоев, но двое обучающихся экзамен завершили досрочно из-за плохого самочувствия. Такие случаи бывали и раньше, однако это далеко не норма.Лариса Михренина, организатор вне аудитории в пункте приёма экзаменов в Октябрьском р-не рассказала: «Детям было гораздо сложнее, чем нам. Организаторы ко всему привыкли, а обучающиеся несколько часов подряд сидели на одном месте в аудитории в строгой школьной форме. Из-за жары многим становилось плохо, но все же справились».Конечно, самоизоляция, досрочное завершение учебного года, неясности перед экзаменами сильно усложнили итак непростую сдачу экзаменов в этом году, однако делается всё возможное , чтобы облегчить работу школьников, помочь выпускникам побороть стресс и получить баллы, которые они заслуживают.