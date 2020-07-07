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Курянам запретили пользоваться газовыми приборами в среду

На завтра намечены неотложные ремонтные работы
Курянам запретили пользоваться газовыми приборами в среду

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Курянам запретили пользоваться газовыми приборами в среду, 8 июля. Это может быть опасно, предупреждают спасатели. Дело в том, что на завтра намечены неотложные ремонтные работы на газопроводе. 

По информации АО "Газпром газораспределение Курск" с 9 утра до 8 вечера будет прекращена подача газа жителям улиц: 

-Карла Маркса, 77/1 – 77/13 

-Кирпичная -1-й, 

-2-й Кирпичные пер. 

-Совхозная 

-Новомосковская 

-Липецкая 

-Липецкий переулок 

-Генерала Григорова 

-Росинка 

-Тропинка 

-Шпайерская 

-Тульская 

-1-й – 4-й Тульские переулки 

-Диасамидзе 

-Плысюка 

-Озёрная 

-1-й, 2-й Озёрные переулки 

-Фомина 

-Иванова 

-Поныровская 

-Рябиновая 

-Рябиновый пер. 

-Ягодная 

-Курского Ополчения 

-Нижняя Рябиновая 

-Триумфальная 

-Уренгойская 

-Уренгойский пер. 

-Тамчишина 

-1-й, 2-й Овражный пер. 

-Овражный пр-зд. 

-СНТ «Любитель». 

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