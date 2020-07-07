На завтра намечены неотложные ремонтные работы

Курянам запретили пользоваться газовыми приборами в среду, 8 июля. Это может быть опасно, предупреждают спасатели. Дело в том, что на завтра намечены неотложные ремонтные работы на газопроводе.По информации АО "Газпром газораспределение Курск" с 9 утра до 8 вечера будет прекращена подача газа жителям улиц:-Карла Маркса, 77/1 – 77/13-Кирпичная -1-й,-2-й Кирпичные пер.-Совхозная-Новомосковская-Липецкая-Липецкий переулок-Генерала Григорова-Росинка-Тропинка-Шпайерская-Тульская-1-й – 4-й Тульские переулки-Диасамидзе-Плысюка-Озёрная-1-й, 2-й Озёрные переулки-Фомина-Иванова-Поныровская-Рябиновая-Рябиновый пер.-Ягодная-Курского Ополчения-Нижняя Рябиновая-Триумфальная-Уренгойская-Уренгойский пер.-Тамчишина-1-й, 2-й Овражный пер.-Овражный пр-зд.-СНТ «Любитель».