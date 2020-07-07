Курянам запретили пользоваться газовыми приборами в среду
На завтра намечены неотложные ремонтные работы
По информации АО "Газпром газораспределение Курск" с 9 утра до 8 вечера будет прекращена подача газа жителям улиц:
-Карла Маркса, 77/1 – 77/13
-Кирпичная -1-й,
-2-й Кирпичные пер.
-Совхозная
-Новомосковская
-Липецкая
-Липецкий переулок
-Генерала Григорова
-Росинка
-Тропинка
-Шпайерская
-Тульская
-1-й – 4-й Тульские переулки
-Диасамидзе
-Плысюка
-Озёрная
-1-й, 2-й Озёрные переулки
-Фомина
-Иванова
-Поныровская
-Рябиновая
-Рябиновый пер.
-Ягодная
-Курского Ополчения
-Нижняя Рябиновая
-Триумфальная
-Уренгойская
-Уренгойский пер.
-Тамчишина
-1-й, 2-й Овражный пер.
-Овражный пр-зд.
-СНТ «Любитель».