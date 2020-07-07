Курские зоозащитники на президентский грант обустроят стационар для животных

Почти три сотни четвероногих получат лечение и пройдут стерилизацию

Курская общественная организация «Право жить» получила президентский грант в 3 миллиона рублей. Эти средства позволят приобрести необходимое оборудование для операционной и обустроить стационар для животных.По словам руководителя организации Екатерины Жильниковой, проект позволит дополнительно построить 10 вольеров для собак помимо тех, что строятся сейчас. Также предусмотрена стерилизация 200 собак и 50 кошек с территорий СНТ, ГСК. Помогут со стерилизацией домашних животных малоимущим курянам, проживающим в Курске, Курском, Октябрьском и Курчатовском районах.Стационар и операционную обустроят в модульном помещении в пункте передержки в деревне Лобазовка. Кроме этого в рамках проекта получат лечение 85 животных.