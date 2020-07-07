Курские зоозащитники на президентский грант обустроят стационар для животных
Почти три сотни четвероногих получат лечение и пройдут стерилизацию
По словам руководителя организации Екатерины Жильниковой, проект позволит дополнительно построить 10 вольеров для собак помимо тех, что строятся сейчас. Также предусмотрена стерилизация 200 собак и 50 кошек с территорий СНТ, ГСК. Помогут со стерилизацией домашних животных малоимущим курянам, проживающим в Курске, Курском, Октябрьском и Курчатовском районах.
Стационар и операционную обустроят в модульном помещении в пункте передержки в деревне Лобазовка. Кроме этого в рамках проекта получат лечение 85 животных.
ФОТО - АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ