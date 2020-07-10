Мощность комплекса может составить до 250 тысяч тонн переработанных отходов в год

В Курской области хотят построить мусороперерабатывающий завод. Инвестиционный проект предлагает ООО «Флагман». Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Курской области. Возможность его реализации обсудили на онлайн-совещании с губернатором.





Компания предлагает на основе государственно-частного партнерства создать в регионе экотехнопарк, включающий в себя мусороперерабатывающий завод. Аналогичный проект воплощен в Белгородской области. Мощность комплекса может составить до 250 тысяч тонн переработанных отходов в год, при этом показатель может увеличиться. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей.





Роман Старовойт отметил, что предложение нужно изучить и поручил создать рабочую группу, включающую представителей инвестора и курских регоператоров. Параллельно сформируют дорожную карту.