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В Курской области хотят построить мусороперерабатывающий завод

Мощность комплекса может составить до 250 тысяч тонн переработанных отходов в год

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В Курской области хотят построить мусороперерабатывающий завод. Инвестиционный проект предлагает ООО «Флагман». Проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций Курской области. Возможность его реализации обсудили на онлайн-совещании с губернатором. 

Компания предлагает на основе государственно-частного партнерства создать в регионе экотехнопарк, включающий в себя мусороперерабатывающий завод. Аналогичный проект воплощен в Белгородской области. Мощность комплекса может составить до 250 тысяч тонн переработанных отходов в год, при этом показатель может увеличиться. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей. 

Роман Старовойт отметил, что предложение нужно изучить и поручил создать рабочую группу, включающую представителей инвестора и курских регоператоров. Параллельно сформируют дорожную карту.
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