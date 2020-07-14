Глава регионального парламента почтил память героев северного фаса Курской дуги

В нынешнем году пандемия коронавируса не позволила провести традиционные торжественные мероприятия

77 лет назад, 12 июля 1943 года в ходе битвы на северном фасе Курской дуги советские войска, ценой многих жизней, сумели удержать высоту “269” и не допустили прорыва немецко-фашистских захватчиков. В нынешнем году пандемия коронавируса не позволила провести традиционные торжественные мероприятия на территории мемориального комплекса «Поклонная высота 269», но многие куряне, соблюдая меры предосторожности, решили почтить память героев. Среди них председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, сообщает телеканал « ТАКТ ». Бои на северном фасе Курской дуги он считает, такими, которые имели стратегическое значение.





Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:

«Самое близкое направление с этих высот до Курска. И если бы немцы захватили Курск, наши не отстояли эти высоты, то, действительно, ситуация неизвестно как бы сложилась. Я думаю, что сражения, особенно на северном фасе, они еще недооценены. И я полагаю, что историки раскроют все, что сделано было солдатами на северном фасе, чтобы увековечить эту память».





Можно сказать, что историческая справедливость была восстановлена 9 лет назад, когда началось строительство мемориального комплекса «Поклонная высота 269».





Установлен поклонный крест. Позже, в 2015 году был открыт памятник «Ангел Мира» - 35-метровая скульптура, вершину которой венчает восьмиметровый ангел. Памятник обращен на Запад с призывом от российского народа остановить новый фашизм. А через несколько лет был возведен храм в честь апостолов Петра и Павла. Курянин Евгений Ткачев один из тех, кто взял за правило регулярно посещать «Поклонную высоту».





Евгений Ткачев:

«Я приезжаю сюда каждый год возложить цветы, отдать дань памяти воинам, погибшим здесь за нашу свободу. Спасибо большое Владимиру Васильевичу Пронину за создание и открытие этого выдающегося памятника « Ангел мира», который символизирует победу и мир во всем мире»

Примечательно, что все объекты Мемориального комплекса построены на пожертвования курян, проживающих, в том числе, в городе Москве.





Михаил Лыткин, помощник главы региональной общественной организации «Курское землячество»:

«Все землячество прикладывало много усилий в строительство «Ангела мира» и храма на этой высоте. Теперь есть храм, в нем проходят службы. Люди приходят на «высоту», дети приезжают. Патриотическое воспитание здесь на лицо».





Сергей Котляров, председатель областного комитета молодежной политики и туризма:

«Это патриотическое воспитание. Здесь молодой гражданин, каждый житель Курской области может узнать, что за сражение было на высоте 269. И сегодня я приехал вместе со своим сыном, чтобы он все увидел, узнал».





С душевным трепетом относиться к знаковому месту и председатель регионального парламента. Во время одного из посещений «Поклонной высоты 269» у Николая Жеребилова родилось четверостишье.





Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:

«Ангел мира смотрит на запад, отгремели давно здесь бои, только помнят земля и закаты, незажившие раны войны. И действительно здесь раскопки ведутся нашими поисковиками. На одном метре находят и по два и по три человека, которые погибли, защищая нашу Родину».

Как утверждают историки, только лишь за один день боев, 10 июля 1943 года, в районе высоты погибли 513 советских воинов.