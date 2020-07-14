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Завтра в Курской области продолжатся дожди

Днем порывы ветра местами будут достигать 18 м/с

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Завтра в Курской области продолжатся дожди, предупреждают в региональном МЧС. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, ночью местами сильные. Днем порывы ветра местами будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 10-15º, днем - до 14-19º.

Спасатели просят курян соблюдать меры безопасности: парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам - обходить шаткие строения, деревья и линии электропередач.
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