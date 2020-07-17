Красноярский депутат поддержал слова мэра Норильска о ситуации с Covid-19
Глава Норильска Ринат Ахметчин обратился с письмом в Законодательное Собрание края, где говорит об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Письмо и точку зрения Рината Ахметчина прокомментировал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Павел Семизоров. Парламентарий считает, что в городе ситуация с распространением этой инфекции гораздо серьезнее, чем следует из официальной статистики. «В своем письме губернатору и спикеру мэр изложил объективную информацию о заболеваемости в Норильске, и с этим, вероятно, связано распространение таких слухов, – сказал Павел Семизоров. – Отмечу, что Рината Ахметчина поддержали главы и других муниципальных образований края, которые изъявили желание высказать свою точку зрения. Думаю, все станет ясно на комитете в ближайший понедельник, который соберется специально для изучения этого вопроса».
Депутат отметил, что в оперативный штаб Норильска, возглавляемый Ахметчиным, перестали поступать данные о количестве заболевших от Минздрава. Вместо этих данных предлагается обращаться к статистике Роспотребнадзора, которая уже «была поставлена под сомнение». По данным Павла Семизорова, в Норильске в разы выросло число летальных случаев от вирусных заболеваний по сравнению с прошлыми периодами, и цифры лишь о 6 погибших от коронавируса горожан не могут соответствовать действительности.
Депутат считает, что в Норильске ситуация с заболеваемостью коронавирусом действительно очень непростая. По словам Павла Семизорова, из больниц Норильска активно начали выписывать больных в стадии выздоровления, а жители города очень боятся заболеть, поскольку опасаются, что им не хватит больничных коек. При наличии более сотни вызовов «Скорой помощи» в сутки несколько десятков коек в госпиталях, по его мнению, не спасут положение. Депутат считает, что обращение мэра в Заксобрание – это настоящий «крик о помощи».
Источник - https://dela.ru/lenta/258208/