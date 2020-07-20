Под Курском «Шевроле» догнал «Фольксваген». Пострадал годовалый ребёнок

Авария произошла в Щигровском районе

19 июля в столкновении двух попутных автомобилей пострадали три человека, в том числе годовалый ребёнок. ДТП произошло около 4-х часов дня на 46 км автодороги «Курск-Касторное» в Щигровском районе Курской области.Как сообщили в ГИБДД, 26-летний водитель «Шевроле», двигаясь со стороны Курска, допустил столкновение с впереди ехавшим в попутном направлении «Фольксвагеном», за рулём которого был 29-летний водитель. В результате столкновения пострадали три пассажира «Фольксвагена»: две женщины 59-ти и 26-ти лет, а также ребёнок, 2019 года рождения. Отмечается, что малыш находился в ДУУ. Всех их с различными травмами госпитализировали.Водитель были трезвыми.