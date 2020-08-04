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Из-за ремонта теплосети в Курске перекроют переулок

До 12 августа автомобилисты не смогут проехать по Пролетарскому переулку
Из-за ремонта теплосети в Курске перекроют переулок

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В Курске с 5 по 12 августа перекроют движение автотранспорта по Пролетарскому переулку в районе дома № 6Д по улице Верхняя Луговая. Как пояснили в городской администрации, это связано с очередными работами по ремонту тепловой сети. 


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