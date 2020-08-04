Лента новостей / В регионе Сегодня, 16:04 Из-за ремонта теплосети в Курске перекроют переулок До 12 августа автомобилисты не смогут проехать по Пролетарскому переулку Читайте также В Курске почти на две недели перекрыли движение по улице 1-я Фатежская До 15 октября ограничено движение на Моковской В Курске с 5 по 12 августа перекроют движение автотранспорта по Пролетарскому переулку в районе дома № 6Д по улице Верхняя Луговая. Как пояснили в городской администрации, это связано с очередными работами по ремонту тепловой сети. +0 -0