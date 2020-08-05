Столичные учёные будут моделировать в Курске новую маршрутную сеть

Они изучат пассажиропотоки, сформируют матрицу и все данные загрузят в математическую модель

Курск посетили специалисты Московского научно-исследовательского института автотранспорта. Они представили первые наработки новой маршрутной сети города и области. Отдельное внимание на встрече с курскими властями уделили вопросу существующего трамвайного сообщения. Мэр Виктор Карамышев попросил экспертов оценить перспективы сохранения и развития этого вида транспорта в нашем городе и предоставить точные расчеты и экономическое обоснование каждого из предлагаемых вариантов. Градоначальник отметил, что курский трамвай – один из самых старых видов общественного транспорта и для многих курян – это гордость.Московские специалисты заверили, что работа будет выполнена исключительно с точки зрения научного подхода и обоснована математическими методами. В плотную к сбору данных о транспортных и пассажирских потоках в городе ученые приступят в конце августа и начале сентября, когда большая часть жителей вернется из летних отпусков.На основе полученных данных эксперты сформируют матрицу корреспонденций и все данные загрузят в математическую модель. Первые результаты моделирования и предложения по формированию новой маршрутной сети можно будет обсудить в середине октября. Анализ данных позволит определить востребованность того или иного вида общественного транспорта, покажет наиболее загруженные маршруты, позволит спрогнозировать дальнейшие развитие транспортной инфраструктуры региона.Предложения столичных экспертов представят на общественных слушаниях. Идеи и пожелания курян власти тоже обещают учесть. Полностью работы по подготовке документов планируется завершить до конца года.