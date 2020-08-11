Курский кукольный театр пока будет показывать спектакли только для взрослых
Мероприятия с участием детей Роспотребнадзор запретил до конца года
Новый сезон в планах открыть 12 сентября. Сегодня в кукольном театре начались репетиции. Председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина сообщила, что новый сезон начнётся в старом здании, так как требования пожарных выполнены: сделаны эвакуационные выходы, сцена обработана противопожарными смесями.
На сборе труппы сегодня подвели итоги и наметили планы, среди которых возможная организация в театре музея кукол.
Новый театральный сезон станет для театра кукол 77-м.