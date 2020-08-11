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Курский кукольный театр пока будет показывать спектакли только для взрослых

Мероприятия с участием детей Роспотребнадзор запретил до конца года

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Курский театр кукол пока будет показывать спектакли только для взрослых. Мероприятия с участием детей Роспотребнадзор запретил до 1 января 2021 года. При этом для взрослых зрителей будут действовать ограничения - не более 50 человек в зале. 

Новый сезон в планах открыть 12 сентября. Сегодня в кукольном театре начались репетиции. Председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина сообщила, что новый сезон начнётся в старом здании, так как требования пожарных выполнены: сделаны эвакуационные выходы, сцена обработана противопожарными смесями. 

На сборе труппы сегодня подвели итоги и наметили планы, среди которых возможная организация в театре музея кукол. 

Новый театральный сезон станет для театра кукол 77-м.

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