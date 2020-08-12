В этом году в Курской области возведут шесть новых ФОКов
В Пристени планируют построить бассейн, а в Суджанском районе - ледовую арену
Проектно-сметная документация нового ФОКа будет готова уже к 1 октября. В комплексе будет многофункциональный игровой зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также два малых спортивных зала. В перспективе там появится и бассейн.
Новая школа должна появиться в Щиграх через два года в рамках госпрограммы, но в планах – привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства с использованием проекта повторного применения. Проектно-сметная документация уже готовится. Это будет школа полного дня, дети смогут обучаться там не только по программам основного, но и дополнительного образования. Учебное заведение рассчитано на 650 учеников, все обучение в такой школе будет бесплатным, отметили в региональном комитете образования и науки.