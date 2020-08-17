Комздрав проверит обстоятельства смерти 21-летней курянки в больнице

Курянке было сделано ещё несколько операций, но пациентку спасти не удалось, несмотря на консультации специалистов из Москвы

В Курской областной клинической больнице в прошедший четверг скончалась 21-летняя пациентка. Девушка проходила лечение в хирургическом отделении медучреждения с 19 июля.





Как сообщает телеканал « ТАКТ », после поступления состояние пациентки ухудшалось, 20 июля ей пришлось сделать экстренную операцию. 24 июля у девушки были обнаружены признаки двусторонней вирусной пневмонии 3-ей степени, после чего её перевели в горбольницу №6, где лечат больных с COVID-19. Поскольку коронавирус обнаружен не был, пациентку перевели в хирургию областной больницы.





Курянке было сделано ещё несколько повторных операций, но пациентку спасти не удалось, несмотря на консультации специалистов из Москвы.





Комитет здравоохранения Курской области назначил служебную проверку по случаю смерти 21-летней девушки. По её результатам будут приняты административные решения.