  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В четверг половина Курска останется без воды

На некоторых улицах давление в сетях водопровода будет снижено
В четверг половина Курска останется без воды

Читайте также

В четверг, 20 августа  микрорайон «КЗТЗ» Курска и еще ряд улиц останутся без воды. Причина отключения - производство неотложных ремонтно-профилактических работ, сообщили в "Курскводоканале". Воду отключат с 9 утра до 5 вечера. 

Помимо микрорайона «КЗТЗ» в списке улицы: ул.50 лет Октября, ул.Чернышевкого, ул.Павлуновского, ул.Чехова, ул.Ломоносова, ул.Щепкина, ул.Дзержинского (от №47 и выше), ул.Большевиков (от №42 и выше), ул.Суворовская (от №56 и выше), ул.Зеленая, ул.Щемиловка, ул.Бойцов 9 Дивизии (от №134 и выше), ул. Мичурина, Воротние переулки, Выгонные переулки, пер.и пр.Узенький, Аэродромные пер., ул.Аэродромная, Суворовские переулки, ул.Пирогова, пер.Пирогова, ул.Беговая, ул.Асеева, Благодатные переулки, ул.Энгельса, пер.Энгельса, улицы Песковские, ул.К.Армии (от №34 и выше), ул.Пионеров (от № 28 и выше), ул.Нижняя Луговая, Ниж.Луговые переулки, ул.П.Минакова, ул.Малиновая, Малиновые переулки, ул.Кольцова, ул.Рассыльная, ул.Бочарова, ул.Овечкина, ул.Чумаковская, ул.Дружининская (от №34 до №17), Фатежские и Запольные переулки, ул.Запольная (от № 7 и выше), ул.Планерная, Планерные пер., ул.Бурцевка (от № 36 и выше), ул.Косиновская, ул.Планерная, Бурцевские переулки, Бурцевский пр., ул.Н.Масловка, ул.Масловка, ул.Пучковка (от №17 и выше), 1-я и 2-я Орловская улицы, ул.Звездная, пр.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, пр.Хрущева (от №24 до №44), ул.Веспремская, ул.Студенческая, пр.Дружбы (все нечетные номера домов кроме №№ 19а, 19б, 19в; четные номера от № 2 до № 16), ул. Орловская, пр.Сергеева, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), Майский бульвар (нечетные номера домов).

Кроме этого, на ул. Косухина, Воробьева, Майский бульвар, Хрущева, Мыльникова, пр.Дружбы, пр.Энтузиастов, ул.Косухина, ул.Воробьева,  пр.Хрущева, ул.Мыльникова,  ул.Студенческая, ул.Орловская, пр.Сергеева,  ул. Веспремская давление в сетях водопровода будет снижено.

Курян просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации - в этот период произвести ремонт водопроводных сетей.

Справки по телефону 70-06-14.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Синоптики обещают курянам небольшие дожди в четверг

В пятницу в Курске пройдёт автопробег в цветах триколора

В курской администрации сменился председатель комитета внутренней политики и кадров

Бывший губернатор Курской области порассуждал о политическом будущем Лукашенко

В центре Курска вместо пустыря с бурьяном может появиться отель под известным брендом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске