В четверг половина Курска останется без воды
На некоторых улицах давление в сетях водопровода будет снижено
Помимо микрорайона «КЗТЗ» в списке улицы: ул.50 лет Октября, ул.Чернышевкого, ул.Павлуновского, ул.Чехова, ул.Ломоносова, ул.Щепкина, ул.Дзержинского (от №47 и выше), ул.Большевиков (от №42 и выше), ул.Суворовская (от №56 и выше), ул.Зеленая, ул.Щемиловка, ул.Бойцов 9 Дивизии (от №134 и выше), ул. Мичурина, Воротние переулки, Выгонные переулки, пер.и пр.Узенький, Аэродромные пер., ул.Аэродромная, Суворовские переулки, ул.Пирогова, пер.Пирогова, ул.Беговая, ул.Асеева, Благодатные переулки, ул.Энгельса, пер.Энгельса, улицы Песковские, ул.К.Армии (от №34 и выше), ул.Пионеров (от № 28 и выше), ул.Нижняя Луговая, Ниж.Луговые переулки, ул.П.Минакова, ул.Малиновая, Малиновые переулки, ул.Кольцова, ул.Рассыльная, ул.Бочарова, ул.Овечкина, ул.Чумаковская, ул.Дружининская (от №34 до №17), Фатежские и Запольные переулки, ул.Запольная (от № 7 и выше), ул.Планерная, Планерные пер., ул.Бурцевка (от № 36 и выше), ул.Косиновская, ул.Планерная, Бурцевские переулки, Бурцевский пр., ул.Н.Масловка, ул.Масловка, ул.Пучковка (от №17 и выше), 1-я и 2-я Орловская улицы, ул.Звездная, пр.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, пр.Хрущева (от №24 до №44), ул.Веспремская, ул.Студенческая, пр.Дружбы (все нечетные номера домов кроме №№ 19а, 19б, 19в; четные номера от № 2 до № 16), ул. Орловская, пр.Сергеева, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), Майский бульвар (нечетные номера домов).
Кроме этого, на ул. Косухина, Воробьева, Майский бульвар, Хрущева, Мыльникова, пр.Дружбы, пр.Энтузиастов, ул.Косухина, ул.Воробьева, пр.Хрущева, ул.Мыльникова, ул.Студенческая, ул.Орловская, пр.Сергеева, ул. Веспремская давление в сетях водопровода будет снижено.
Курян просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации - в этот период произвести ремонт водопроводных сетей.
Справки по телефону 70-06-14.