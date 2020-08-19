В четверг половина Курска останется без воды

На некоторых улицах давление в сетях водопровода будет снижено

В четверг, 20 августа микрорайон «КЗТЗ» Курска и еще ряд улиц останутся без воды. Причина отключения - производство неотложных ремонтно-профилактических работ, сообщили в "Курскводоканале". Воду отключат с 9 утра до 5 вечера.Помимо микрорайона «КЗТЗ» в списке улицы: ул.50 лет Октября, ул.Чернышевкого, ул.Павлуновского, ул.Чехова, ул.Ломоносова, ул.Щепкина, ул.Дзержинского (от №47 и выше), ул.Большевиков (от №42 и выше), ул.Суворовская (от №56 и выше), ул.Зеленая, ул.Щемиловка, ул.Бойцов 9 Дивизии (от №134 и выше), ул. Мичурина, Воротние переулки, Выгонные переулки, пер.и пр.Узенький, Аэродромные пер., ул.Аэродромная, Суворовские переулки, ул.Пирогова, пер.Пирогова, ул.Беговая, ул.Асеева, Благодатные переулки, ул.Энгельса, пер.Энгельса, улицы Песковские, ул.К.Армии (от №34 и выше), ул.Пионеров (от № 28 и выше), ул.Нижняя Луговая, Ниж.Луговые переулки, ул.П.Минакова, ул.Малиновая, Малиновые переулки, ул.Кольцова, ул.Рассыльная, ул.Бочарова, ул.Овечкина, ул.Чумаковская, ул.Дружининская (от №34 до №17), Фатежские и Запольные переулки, ул.Запольная (от № 7 и выше), ул.Планерная, Планерные пер., ул.Бурцевка (от № 36 и выше), ул.Косиновская, ул.Планерная, Бурцевские переулки, Бурцевский пр., ул.Н.Масловка, ул.Масловка, ул.Пучковка (от №17 и выше), 1-я и 2-я Орловская улицы, ул.Звездная, пр.Клыкова, пр.Н.Плевицкой, пр.Хрущева (от №24 до №44), ул.Веспремская, ул.Студенческая, пр.Дружбы (все нечетные номера домов кроме №№ 19а, 19б, 19в; четные номера от № 2 до № 16), ул. Орловская, пр.Сергеева, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), Майский бульвар (нечетные номера домов).Кроме этого, на ул. Косухина, Воробьева, Майский бульвар, Хрущева, Мыльникова, пр.Дружбы, пр.Энтузиастов, ул.Косухина, ул.Воробьева, пр.Хрущева, ул.Мыльникова, ул.Студенческая, ул.Орловская, пр.Сергеева, ул. Веспремская давление в сетях водопровода будет снижено.Курян просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации - в этот период произвести ремонт водопроводных сетей.Справки по телефону 70-06-14.