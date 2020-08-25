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В Курской области пенсионерке выдали удостоверение ветерана только после вмешательства прокуратуры

Комитет соцобеспечения отказал ей в этом, сославшись на отсутствие архивных справок
В Курской области пенсионерке выдали удостоверение ветерана только после вмешательства прокуратуры

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В Курской области пенсионерке выдали удостоверение ветерана только после вмешательства прокуратуры. 90-летняя жительница Касторенского района обратилась в областной комитет социального обеспечения, материнства и детства с заявлением о выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (труженицы тыла). Однако комитет отказал ей в этом, сославшись на отсутствие в трудовой книжке соответствующих записей, а также справок архивных учреждений и организаций, подтверждающих факт работы в тылу.

Прокуратура Касторенского района провела проверку и получила протоколы с показаниями свидетелей, из которых следовало, что женщина действительно работала в колхозе в 1944-1945 годах.

Защищая права престарелого человека, прокуратура направила в суд заявление об установлении факта работы заявительницы в тылу в годы Великой Отечественной войны. Требования прокурора суд полностью удовлетворил, сообщили в надзорном ведомстве. Там подчеркнули, что реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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