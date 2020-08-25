В Курской области пенсионерке выдали удостоверение ветерана только после вмешательства прокуратуры
Комитет соцобеспечения отказал ей в этом, сославшись на отсутствие архивных справок
Прокуратура Касторенского района провела проверку и получила протоколы с показаниями свидетелей, из которых следовало, что женщина действительно работала в колхозе в 1944-1945 годах.
Защищая права престарелого человека, прокуратура направила в суд заявление об установлении факта работы заявительницы в тылу в годы Великой Отечественной войны. Требования прокурора суд полностью удовлетворил, сообщили в надзорном ведомстве. Там подчеркнули, что реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.