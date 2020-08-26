В Курской области планируют вакцинировать от гриппа 148,5 тысяч детей и почти полмиллиона взрослых

На бесплатную вакцинацию от гриппа имеют право школьники, студенты, врачи и учителя, призывники и пенсионеры

В Курской области в предстоящем эпидсезоне планируют вакцинировать от гриппа 148,5 тысяч детей 440 тысяч взрослых. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, в этом эпидсезоне вакцинация от гриппа наиболее важна - в связи с возможной одновременной циркуляцией нескольких респираторных вирусов, включая коронавирус.На бесплатную вакцинацию от гриппа имеют право дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11-хх классов, студенты, взрослые, работающие в медицинских и образовательных учреждениях, на транспорте, в коммунальной сфере, призывники, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.Для тех, кто не входит в эти группы, вакцины закупаются за счет средств предприятий, организаций и т.д.