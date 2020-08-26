В Курской области школьникам минимизируют лишние контакты

Расписание уроков и перемен составлено так, чтобы лети лишний раз не пересекались

Для школьников и студентов новый учебный год начнётся очно 1 сентября, сообщил губернатор. Однако нужно будет соблюдать все санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Поэтому, кроме встречи с друзьями и учителями, юных курян ждет:

• контроль температуры тела на входе в здания (проверять будут всех без исключения),

• закрепление отдельного кабинета за каждым классом в школах,

• изоляция друг от друга групп в детских садах,

• ежедневные влажные уборки и проветривание помещений,

• еженедельная дезинфекция всех поверхностей.





С приятелями из других классов пообщаться на переменах вряд ли удастся - расписание уроков и перемен составлено так, чтобы минимизировать лишние контакты между учащимися, в том числе в столовой.





Из хороших новостей: детские сады с 1 сентября начнут принимать всех своих воспитанников.





Воспитатели в детских садах, преподаватели в вузах и школах должны будут носить маски. Это же касается и студентов. Для школьников масочный режим не обязателен.