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В Курской области школьникам минимизируют лишние контакты

Расписание уроков и перемен составлено так, чтобы лети лишний раз не пересекались 

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Для школьников и студентов новый учебный год начнётся очно 1 сентября, сообщил губернатор. Однако нужно будет соблюдать все санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Поэтому, кроме встречи с друзьями и учителями, юных курян ждет:
 
• контроль температуры тела на входе в здания (проверять будут всех без исключения),
• закрепление отдельного кабинета за каждым классом в школах, 
• изоляция друг от друга групп в детских садах, 
• ежедневные влажные уборки и проветривание помещений, 
• еженедельная дезинфекция всех поверхностей.

С приятелями из других классов пообщаться на переменах вряд ли удастся - расписание уроков и перемен составлено так, чтобы минимизировать лишние контакты между учащимися, в том числе в столовой. 

Из хороших новостей: детские сады с 1 сентября начнут принимать всех своих воспитанников. 

Воспитатели в детских садах, преподаватели в вузах и школах должны будут носить маски. Это же касается и студентов. Для школьников масочный режим не обязателен.
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