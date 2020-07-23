Роман Старовойт не знает, в каком формате начнётся новый учебный год в Курской области
Всё будет зависеть от эпидемобстановки
По словам Старовойта, регион готовится к тому, что обучение будет проходить в обычном, очном формате и в детских садах, и в школах, и в вузах. Но всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Накануне региональный комитет образования рассказал о формате линеек 1 сентября. Конкретных уточнений на этот счёт тоже нет - как именно пройдет линейка, каждое учебное заведение решит самостоятельно: это может быть дистанционная линейка, в виде стрима или в каждом классе отдельно.