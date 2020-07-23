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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт не знает, в каком формате начнётся новый учебный год в Курской области

Всё будет зависеть от эпидемобстановки
Роман Старовойт не знает, в каком формате начнётся новый учебный год в Курской области

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Сегодня на заседании областной администрации Роман Старовойт ответил на самые многочисленные вопросы курян. Трансляция велась в соцсетях. Очень много поступает вопросов о том, как будут учиться школьники: очно или дистанционно. И, как оказалось, у губернатора на эти вопросы точного ответа нет. 

По словам Старовойта, регион готовится к тому, что обучение будет проходить в обычном, очном формате и в детских садах, и в школах, и в вузах. Но всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки. 

Накануне региональный комитет образования рассказал о формате линеек 1 сентября. Конкретных уточнений на этот счёт тоже нет - как именно пройдет линейка, каждое учебное заведение решит самостоятельно: это может быть дистанционная линейка, в виде стрима или в каждом классе отдельно.
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