Роман Старовойт не знает, в каком формате начнётся новый учебный год в Курской области

Всё будет зависеть от эпидемобстановки

Сегодня на заседании областной администрации Роман Старовойт ответил на самые многочисленные вопросы курян. Трансляция велась в соцсетях. Очень много поступает вопросов о том, как будут учиться школьники: очно или дистанционно. И, как оказалось, у губернатора на эти вопросы точного ответа нет.По словам Старовойта, регион готовится к тому, что обучение будет проходить в обычном, очном формате и в детских садах, и в школах, и в вузах. Но всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки.Накануне региональный комитет образования рассказал о формате линеек 1 сентября. Конкретных уточнений на этот счёт тоже нет - как именно пройдет линейка, каждое учебное заведение решит самостоятельно: это может быть дистанционная линейка, в виде стрима или в каждом классе отдельно.