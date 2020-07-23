У жителя Курской области изъяли 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя
А также канистры со спиртосодержащей продукцией
Фальсификат обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональных управлений МВД и ФСБ, а также местные полицейские. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают места сбыта фальсифицированного алкоголя.
Возбуждено уголовное дело, предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ