А также канистры со спиртосодержащей продукцией

У жителя Курской области изъяли 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, а также канистры со спиртосодержащей продукцией. Всё это хранил у себя дома 38-летний предприниматель из Беловского района. В дальнейшем он намеревался спртное продать. При этом продукция была немаркированной, хотя алкоголь подлежит обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками.Фальсификат обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональных управлений МВД и ФСБ, а также местные полицейские. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают места сбыта фальсифицированного алкоголя.Возбуждено уголовное дело, предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.