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У жителя Курской области изъяли 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя

А также канистры со спиртосодержащей продукцией
У жителя Курской области изъяли 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя

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У жителя Курской области изъяли 10 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, а также канистры со спиртосодержащей продукцией. Всё это хранил у себя дома 38-летний предприниматель из Беловского района. В дальнейшем он намеревался спртное продать. При этом продукция была немаркированной, хотя алкоголь подлежит обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками.

Фальсификат обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональных управлений МВД и ФСБ, а также местные полицейские. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают места сбыта фальсифицированного алкоголя. 

Возбуждено уголовное дело, предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы.


ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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