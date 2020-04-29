Курские школьники и студенты с 6 по 8 мая продолжат учиться дистанционно

Во время майских праздников занятий не будет

Школьники, студенты вузов и ссузов Курской области продолжат учиться дистанционно с 6 по 8 мая. Также в этот период будут работать и дежурные группы в детских садах. Ранее эти дни президент объявил нерабочими. Во время майских праздников - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая занятий не будет.





Как отметила председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко, образовательный процесс в регионе идет по графику.





Добавим, все вопросы можно уточнить по телефонам горячей линии: 8(4712) 58-54-76 и 8(4712) 70-05-86 с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера.