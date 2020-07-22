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Лента новостей / В регионе

Курские школы будут сами решать, как проводить линейки 1 сентября

А в первые дни учебного года школьников ждут проверки знаний, усвоенных во время дистанционного периода

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В Курской области, как и по всей стране учебный год начнется традиционно 1 сентября. Однако в этом году для обеспечения безопасности школьников и педагогов – с мерами предосторожности. Привычные всем школьные линейки поменяют формат. Как именно пройдет линейка, каждое учебное заведение решит самостоятельно: это может быть дистанционная линейка, в виде стрима или в каждом классе отдельно.  
 
Кроме этого, в первых числах сентября школьников ждет диагностика знаний. 

«Это связано с тем, что последние учебные месяцы школьники провели на дистанционном обучении», – пояснила председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко. По ее словам, по итогам такой проверки, при необходимости учебные программы скорректируют.
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